‏‎العراق على موعد مع بداية ضعيفة لموسم الأمطار

شفق نيوز- بغدادنبهت التوقعات الجوية الأولية، يوم السبت إلى أن موسم الأمطار في العراق للعام 2025/2026 قد يبدأ بضعف نسبي وتأخر مقارنة بالوضع المناخي الطبيعي.

‎وبحسب النماذج المناخية العالمية الصادرة عن نظام التنبؤ الموسمي SEAS5 التابع للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF)، فإن معدلات الهطول خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني ستكون غالباً أقل من المعدل العام، مع تباين بين مناطق الشمال والوسط والجنوب.

وفي هذا الصدد، ذكر المتنبئ الجوي، صادق عطية، في منشور له على فيسبوك، أن شهر كانون الأول قد يشهد تحسناً نسبياً في الأمطار لتقترب من المستويات الطبيعية، فيما ستُبقي سيطرة المرتفعات الجوية وضعف تمدد الرطوبة من البحر الأحمر فرص الهطول محدودة وغير منتظمة.

‎هذا وأوضحت الخرائط المناخية، أن مناطق الجنوب والوسط ومعظم المناطق الغربية مرشحة لأن تسجل أمطاراً دون المعدل بنسبة احتمالية تصل إلى 60%، بينما تبدو مؤشرات الشمال الشرقي أفضل نسبياً، وإن كانت لا تخلو من ميل إلى النقص مقارنة بالمعدلات التاريخية".