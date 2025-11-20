العراق على موعد مع "انقلاب جوي" مطلع كانون الأول

شفق نيوز- بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الخميس، استمرار الأجواء المستقرة في عموم العراق حتى نهاية الشهر الحالي، بفعل سيطرة المرتفع الجوي شبه المداري على طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن التغيّر الجوي الحقيقي سيبدأ مع مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم.

وقال عطية، في تحديثه الجوي الذي نشره على فيسبوك، إن المرتفع الذي يغطي العراق يمتد تأثيره أيضاً إلى أجزاء واسعة من آسيا، ما يؤدي إلى طقس (صحو مستقر وجاف) خلال الأيام المقبلة، دون أي مؤشرات على حالات مطرية أو اضطرابات جوية.

وأضاف أن هذا النمط سيستمر حتى نهاية تشرين الثاني الحالي، قبل أن يبدأ المرتفع الجوي بالابتعاد تدريجياً نحو القارة الأوروبية، مما يفتح المجال أمام اندفاع الكتل الهوائية الباردة نحو العراق وشرق البحر المتوسط، وبالتالي ارتفاع فرص حالات عدم الاستقرار ونشاط المنخفضات الجوية الممطرة.

وبحسب عطية، تبقى الأجواء خلال المدة الحالية باردة ليلاً ومعتدلة نهاراً مع غياب أي مؤثرات جوية بارزة حتى نهاية الشهر، مختتماً بالقول إن "الأنظمة الجوية ستشهد تغييراً ملحوظاً في بداية ديسمبر/ كانون الأول، ما قد يعيد النشاط المطري إلى أجواء البلاد".