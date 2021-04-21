العراق على موعد مع انخفاض بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ ذكر الراصد الجوي العراقي، علي الجابر الزيادي، اليوم الأربعاء، أن البلاد شهدت اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة بسبب تنامي مرتفع علوي جاف حار يؤدي إلى تزايد مستوى ارتفاع الحرارة فوق المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من السنة، فيما كشف عن انخفاض يوم الجمعة المقبل يصل لثلاثة درجات.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "ذروة الارتفاع في درجات الحرارة بسبب تنامي مرتفع علوي جاف حار يؤدي إلى تزايد مستوى ارتفاع الحرارة فوق المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من السنة حيث لامست درجات الحرارة 41 درجة مئوية في أغلب مناطق وسط وجنوب البلاد، وهذا الأمر تزامن مع سكون حركة الرياح السطحية".

وبين، أن" التوقعات تشير إلى انخفاض طفيف يوم غد الخميس بدرجات الحرارة، خاصة في مناطق شمال وغرب البلاد"، مؤكدا أن" التوقع الأكبر سيكون الجمعة بانخفاض الحرارة لثلاثة درجات مئوية، بسبب هبوب كتلة هوائية مصحوبة برياح شمالية نشطة ببعض المدن".

وأضاف، أن" هذا التغيير الجوي خلال اليومين المقبلين، لن يشمل مدن البصرة وميسان، وأن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة فيهما"، مبينا أن "ارتفاع الحرارة يبقى متباين حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تشير الخرائط إلى تأثر البلاد بتراجع كبير في درجات الحرارة في عموم العراق وان التوقعات هذه لا تزال تحت المتابعة ".