العراق على موعد مع الخير بدءاً من السبت

شفق نيوز- بغداد

يعد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من الأشهر الانتقالية المهمة في مناخ العراق، إذ يشهد تحولاً تدريجياً من أجواء الخريف الدافئة إلى أجواء أكثر برودة وتقلبات شتوية.

وبحسب الراصد الجوي العراقي صادق عطية فإن من أبرز المميزات المناخية والعامة لهذا الشهر الذي يبدأ غداً السبت، هي بداية الموسم المطري الفعلي.

وأوضح عطية في تدوينة على "فيسبوك" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر يُعتبر من أكثر أشهر الخريف نشاطاً للأمطار، خصوصاً في المناطق الشمالية والوسطى، وتزداد فيه فرص الحالات الجوية الناتجة عن نزول الكتل الباردة من أوروبا، وأول الحالات الجوية المتوقعة ستكون بعد الثلث الأول من الشهر.

كما من المتوقع أن يشهد الشهر انخفاضاً في درجات الحرارة، حيث يبدأ الحرّ والدفئ بالانحسار نهائياً، وتنخفض درجات الحرارة تدريجياً لتصبح معتدلة نهاراً وباردة ليلاً، فيما تسجل بعض المدن الشمالية درجات حرارة دون الـ10 م° خلال الفجر والصباح.

ومن المميزات أيضاً، وفق عطية، نشاط الرياح الشمالية الغربية أحياناً، حيث تسود في أغلب الفترات رياح شمالية غربية معتدلة، تعمل على نقاء الأجواء وتراجع الغبار مقارنة بالأشهر السابقة بسبب ارتفاع الرطوبة السطحية.

وأشار الراصد الجوي إلى أن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر يمثل نهاية موسم الغبار الخريفي وبداية الخصب الزراعي، إذ تتراجع العواصف الترابية، وتبدأ التربة باستعادة رطوبتها مما يساعد على بداية موسم الزراعة الشتوية.

واعتبر عطية أن من المميزات المناخية أيضاً للشهر المقبل هي تنوّع الأنظمة الجوية المؤثرة، فقد تتناوب المرتفعات الجوية الباردة والمنخفضات المتوسطية، مما يجعل الأجواء متقلبة بين أيام مشمسة وأخرى ممطرة أو غائمة خصوصاً ما بعد منتصف الشهر.

وخلص الراصد الجوي، إلى أن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر هو بوادر البرودة الشتوية، حيث تظهر في أواخر الشهر الكتل الهوائية الباردة الأولى القادمة من تركيا، وقد تُسجّل أول موجة صقيع خفيفة في المناطق الجبلية.