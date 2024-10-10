العراق على موعد "غير معتاد" مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، تعرض معظم مناطق العراق، إلى كتلة هوائية باردة تأتي على غير المعتاد في هذا الوقت من السنة.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "نماذج الطقس بدأت تتنبئ بقدوم كتلة هوائية باردة مبكرة إلى العراق، على غير المعتاد في مثل هذا الوقت من السنة".

ورجح "تشكل حوض علوي بارد يؤدي إلى انخفاض معدلات الحرارة بفارق عشرة درجات (هبوط تدريجي) يبدأ من السبت (19 تشرين الأول الجاري)".

وتوقع الزيادي، أن "تسجيل معدلات حرارة عظمى أثناء النهار تلامس (29-27) مئوية، خاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية، تجعل الأجواء خريفية تميل إلى البرودة، وهذا يتطلب ارتداء الملابس الثقيلة الشتوية خاصة فترات الليل".

وأشار المتنبئ الجوي، إلى وجود "فرص لتساقط أمطار (متوقعة) بعد منتصف الشهر والأسبوع الأخير منه، في مناطق متفرقة من البلاد"، مردفاً بالقول: "ما تزال هذه الاحتمالات تحت المتابعة".