العراق على أعتاب "شتاء حقيقي" الأسبوع المقبل

شفق نيوز- بغداد

أكد المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الخميس، عدم وجود موجة برد قوية خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن البلاد ستشهد انخفاضاً محدوداً في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح والليل فقط، ما سيجعل المواطنين يشعرون بأجواء أكثر برودة.

وقال عطية، لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء الحالية لا تشير إلى موجة برد حقيقية، وإنما انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة خلال فترات الصباح والليل".

وأضاف أن "حالة جوية ستؤثر على البلاد في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر وتستمر لأيام عدة"، موضحاً أن هذه الحالة ستكون مقدمة لدخول الأجواء الشتوية الفعلية.

وختم العطية، حديثه بالإشارة إلى أن "درجات الحرارة ستسجّل انخفاضاً ملحوظاً بعد انتهاء الحالة الجوية المرتقبة، خصوصاً في مناطق الوسط والشمال، حيث ستبدأ أجواء البرد الحقيقية في عموم المدن".