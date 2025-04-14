العراق.. إعلان حالة الطوارئ واستنفار تام في محافظتين

شفق نيوز/ تجتاح عاصفة غبارية شديدة محافظات عراقية عديدة، مساء اليوم الاثنين، متسببة بعشرات حالات الاختناق، ما دفع حكومتي ذي قار والنجف إلى إعلان حالة الطوارئ واستنفار تام لاستقبال الحالات الصحية، فيما تم إغلاق مطاري البصرة والنجف، إلى جانب انقطاع الكهرباء في بعض المناطق، وسط تحذيرات لسالكي الطرق بسبب انعدام الرؤية.

ففي محافظة ذي قار، ذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مرتضى الإبراهيمي يوجه باستنفار شامل لجميع المؤسسات الصحية بما في ذلك المستشفيات الأهلية، وإعلان حالة الطوارئ لاستقبال حالات الاختناق الشديدة نتيجة العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة".

عشرات الاختناقات في النجف

إلى ذلك، وجه محافظ النجف، يوسف گناوي، بدخول مستشفيات المحافظة في حالة استنفار تام لاستقبال الحالات الصحية الطارئة الناتجة عن العاصفة الترابية.

وأكد گناوي في بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، على أهمية "تعزيز الجاهزية في جميع المؤسسات الصحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأوكسجين، لا سيما لمرضى الجهاز التنفسي وكبار السن، مشددًا في الوقت نفسه على استنفار فرق الدفاع المدني للتعامل مع أي طارئ وضمان سلامة المواطنين من آثار العاصفة".

وفي حصيلة أولية، أعلنت دائرة صحة النجف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تسجيل 40 حالة اختناق في مستشفى المشخاب العام، و60 حالة اختناق في مستشفى المناذرة، و88 حالة اختناق في مستشفى الحكيم، و50 حالة اختناق في مستشفى الصدر، و17 حالة اختناق في مستشفى الفرات، و30 حالة اختناق في مستشفى النجف التعليمي (الألماني)، فيما تم تم تسجيل 5 حوادث سير بسبب العاصفة الغبارية.

كما وثقت عدسة وكالة شفق نيوز، لحظة دخول العاصفة الترابية لمرقد الإمام علي في محافظة النجف.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بإصابة عدد من المواطنين بحالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية في قضاء الحمزة بمحافظة الديوانية.

إغلاق مطاري البصرة والنجف

وفي محافظة البصرة، سجلت صحة المحافظة، أكثر من 158 حالة اختناق حتى الآن، فيما أعلن مدير مطار البصرة الدولي، حسن عبد هادي لوكالة شفق نيوز، أن "المطار مغلق حالياً والرحلة التي كانت قادمة من بغداد عادت إلى العاصمة، وكذلك الرحلة القادمة من السعودية تم تحوليها إلى مطار بغداد، وكذلك تم غلق مطاري النجف والكويت بسبب هذه العاصفة الغبارية الشديدة".

وتزامن إغلاق مطار البصرة مع انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق المحافظة، وفق ما أبلغ به مراسل وكالة شفق نيوز.

وفي بغداد، أفاد مصدر للوكالة، بأن "الحركة الملاحية في مطار بغداد مستمرة، لكن هناك تدني بمستوى الرؤية بالوقت الحالي، واذا استمر هذا التدني من المحتمل غلق الأجواء بشكل كامل لحين انتهاء العاصفة".

تحذيرات لسالكي الطرق

من جهتها، أصدرت مديرية المرور العامة تحذيراً لمستخدمي الطرق من هذه الموجة الغبارية الكثيفة التي تسببت بتدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم في بعض المناطق، مع احتمال امتداد الموجة خلال ساعات المساء لتشمل وسط وجنوب البلاد.

وأهابت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بجميع مستخدمي الطريق، بتخفيف السرعة قدر الإمكان، واستخدام الأضواء التحذيرية، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والتوقف التام في حال انعدام الرؤية.