العراق.. إعفاء مسؤول حكومي من منصبه بسبب منشور "مسيء" على فيسبوك

شفق نيوز/ أعفى محافظ المثنى مهند عبد علي راضي، يوم الثلاثاء، مدير الزراعة في المحافظة من منصبه بسبب الاساءة الى الدولة العراقية عبر منشور في "فيسبوك".

وجاء في امر اداري أصدره المحافظ وحصلت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "بناء على ما جاء بتوصيات اللجنة التحقيقية المرقمة بالعدد 6472 في 2024/4/24 المشكلة بحق واثق منصور حمود مدير زراعة المثنى لإساءته الى الدولة العراقية بكلمات بذيئة ونابية على صفحته الشخصية على الفيسبوك، تقرر اعفائه من منصبه".

ووفقاً للأمر فقد تم تكليف "رئيس مهندسين رائد رحيم عيسى بمهام مدير زراعة المثنى وكالة لحين اختيار مدير لها بالاصالة".

ووفقاً للكتاب ايضاً فسيتم فتح باب الترشيح للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الوصف الوظيفي لمنصب مدير زراعة المثنى.