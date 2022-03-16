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العراق.. عطلة رسمية الاحد والاثنين بمناسبة اعياد نوروز

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-16T17:43:05+0000
العراق.. عطلة رسمية الاحد والاثنين بمناسبة اعياد نوروز

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يومي الاحد والاثنين المقبلين في عموم البلاد بمناسبة اعياد نوروز. 

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بتعطيل الدوام الرسمي، يوم الأحد، الموافق ٢٠ آذار ٢٠٢٢، كما يعد يوم الإثنين، الموافق، ٢١ آذار ٢٠٢٢، عطلة رسميّة، لمناسبة أعياد نوروز".

وكانت حكومة اقليم كوردستان، اعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي في عموم الاقليم لمدة خمسة ايام بمناسبة احتفالات عيد نوروز.

وقال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، في بيان مقتضب ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بمناسبة عيد نوروز القومي سيتم تعطيل الدوام من يوم الاحد الموافق العشرين من شهر اذار الحالي، إلى يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من الشهر الحالي في دوائر ومؤسسات حكومة الاقليم.

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من أذار في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.

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