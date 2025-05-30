لأول مرة .. العراق يفوز بعضوية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الجمعة، فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي للجمعية العمومية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، للمرة الأولى منذ تأسيسها في العام 2018.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط، فإن "هذا الفوز يُعد إنجازًا مهمًا للدبلوماسية العراقية، إذ سيحتفظ العراق بعضويته في المجلس التنفيذي حتى العام 2029، مما يمكّنه من الإسهام في رسم السياسات الدولية المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة والمستوطنات البشرية".

فاز العراق بهذه العضوية خلال مشاركته في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية المنعقد في نيروبي، حيث جرت انتخابات المجلس التنفيذي بحضور الوفد العراقي برئاسة الوزير تميم.

ونقل البيان عن الوزير قوله، إن "عضوية العراق في هذا المجلس ستسهم في تعزيز مكانته دوليًا في هذا المجال، وتمكينه من المساهمة في صياغة السياسات الدولية الداعمة للتنمية الحضرية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية الوطنية وتحسين نوعية الحياة في المدن العراقية".

يُشار إلى أن الجمعية العمومية، تمثل الهيئة التشريعية العليا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتقوم الجمعية بوضع السياسات العامة وصياغة الاجندة الحضرية العالمي في مجالات التنمية الحضرية المستدامة وتحسين ظروف المعيشة في المدن الذكية والمستوطنات البشرية حول العالم.