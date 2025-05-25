العراق.. عصابة تنتحل صفة موظفي منظمة دولية وتحتال على امرأتين

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الأحد، عن تعرض امرأتين من سكان قضاء سفوان في محافظة البصرة، لعملية نصب واحتيال نفذتها عصابة مكوّنة من ثلاثة أشخاص، تنتحل صفة موظفين في الصليب الأحمر.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "أفراد العصابة كانوا يستقلون سيارة من نوع تويوتا (كورولا، بيضاء اللون)، وكانوا يرتدون الزي العربي التقليدي، مدعين أنهم مواطنون من مملكة البحرين، ويعملون ضمن منظمة الصليب الأحمر، وهدفهم بحسب روايتهم الزائفة هو مساعدة الفقراء وتسهيل إرسالهم إلى مكة لأداء مناسك العمرة".

وأضاف، أن "المتهمين بدلاً من تقديم المساعدة، قاموا بسرقة مبلغ مليونين و750 ألف دينار من إحدى الضحيتين، فيما استولوا على مليون ونصف المليون دينار من الأخرى".