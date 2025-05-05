العراق.. عدد سيارات القطاع الخاص يكسر حاجز 8 ملايين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين، عن وصول عدد سيارات القطاع الخاص في العراق إلى اكثر من (8) ملايين سيارة خلال عام 2023، بضمنها السيارات المسجلة في اقليم كوردستان.

وذكر المتحدث الرسمي للوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، ان عدد السيارات في عام 2023، سجل زيادة، بنسبة (1.4%)، بالمقارنة مع عام 2022، حيث كان عددها (7) ملايين واكثر من (982)الف سيارة".

وأضاف الهنداوي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان السيارات المسجلة لعام 2023، بلغ (187) سيارة لكل (1000) نسمة".