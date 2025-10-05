العراق.. إطلاق سراح 1239 نزيلا من السجون خلال شهر

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة العدل، يوم الاحد، عن إطلاق سراح 1239 نزلا خلال الشهر الماضي، الأغلبية منهم شملوا بقانون العفو العام.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الموقف الشهري لعدد النزلاء المطلق سراحهم من قبل دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر أيلول الماضي، بلغ فيه العدد الكلي (1239) نزيلاً في بغداد وعدد من المحافظات".

وأضافت أن "من بين المفرج عنهم (894) نزيلاً أُطلق سراحهم استناداً إلى قانون العفو العام، و(345) بقرارات أخرى".

وأكدت الوزارة أن "دائرة الإصلاح العراقية تواصل متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، حرصاً منها على أداء واجبها وفق الأطر القانونية وبأعلى مستويات المهنية".