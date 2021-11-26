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العراق.. طاق كسرى وبانوراما بغداد ينفضان غبار الإهمال بمشاريع إعادة رونقهما (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-26T12:16:09+0000
العراق.. طاق كسرى وبانوراما بغداد ينفضان غبار الإهمال بمشاريع إعادة رونقهما (صور)

شفق نيوز / أبدت الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الثقافة، اهتماها بطاق كسرى ومرفاته في قضاء المدائن، عند أطراف العاصمة بغداد، حيث تكفلت إحدى منظمات التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع، لعملية صيانة وترميم طاق كسرى.

رئيس الهيئة العامة للآثار، ليث حيدر، أكد لوكالة شفق نيوز، أن "منظمة (ألف) تكفلت بترميم الطاق، وفي المرحلة المقبلة سيتم صيانته بشكل كامل وإعادة شكله الطبيعي".

وأضاف حيدر، أن "فيما بعد ستتم المباشرة بمشروع كبير لإعادة تأهيل بناية البانوراما لتصبح متحفاً أيضاً"، لافتاً إلى أن "بناية البانورما هي بناية مجاورة لطاق كسرى".

وأشار إلى أن "هذه المرافق السياحية، تعد من المرافق المهمة في العاصمة بغداد، وأن الطاق تعرض لتساقط وبعض الإنهيارات في العام الماضي بسبب الأمطار الغريزة".

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