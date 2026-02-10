العراق ضمن أعلى 10 دول عربية بمعدلات البطالة في 2025

شفق نيوز- متابعة

أظهرت بيانات صادرة عن موقع Trading Economics، يوم الثلاثاء، أن العراق جاء ضمن قائمة أعلى عشر دول عربية من حيث معدلات البطالة خلال العام 2025.

وبحسب بيانات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن هذا المعدل يعكس استمرار التحديات التي يواجهها سوق العمل العراقي، ولا سيما بين فئة الشباب والخريجين، في ظل تباطؤ خلق فرص العمل وتراجع دور القطاع الخاص، على الرغم من الزيادة السكانية السنوية.

وتصدّرت فلسطين قائمة الدول العربية بأعلى معدل بطالة بلغ 28.6%، تلتها جيبوتي بنسبة 25.9%، ثم الأردن ثالثاً بمعدل 21.4%.

وحلت السودان رابعاً بنسبة 20.8%، تلتها ليبيا خامساً بمعدل 18.6%، ثم اليمن سادساً بنسبة 17.1%.

وجاء العراق في المرتبة السابعة عربياً بمعدل بطالة بلغ 15.5%، تليه تونس ثامناً بنسبة 15.4%، ثم المغرب تاسعاً بمعدل 13.1%، فيما جاءت سوريا في المرتبة العاشرة بنسبة 13%.