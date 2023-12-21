العراق ضمن الأدنى.. معدل الإصابات بمرض الكوليرا في العالم خلال 2023 (إنفوغرافيك)

شفق نيوز/ أجرت شبكة "CNN عربية" الأمريكية، مسحاً للإصابات بمرض الكوليرا في مختلف دول العالم خلال العام الحالي 2023، فيما جاء العراق ضمن معدل الدول الأدنى.

وذكرت الشبكة أن 29 دولة أبلغت عن حالات إصابة بمرض الكوليرا منذ 1 كانون الثاني/ يناير من عام 2023، نقلاً عن الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

والكوليرا هو عدوى إسهالية حادة تتسبّب بها بكتيريا الضَّمَّة الكُوليريّة، وتنجم في أغلب الأحيان عن شرب مياه ملوثة، أو تناول طعام ملوث.

وتسجّل الكوليرا سنوياً بين 3 و5 ملايين حالة إصابة، وما يتراوح من 100 و120 ألف حالة وفاة.

ولم تبلّغ أي دولة أخرى عن تفشي الكوليرا أو الإسهال المائي الحاد اعتباراً من 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ومع ذلك، تم الإبلاغ عن حالات تفشي جديدة في البلدان المتضرّرة بالفعل.

ويُعَد الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية الأكثر تأثراً بالمرض، مع إبلاغ 16 بلداً عن حالات إصابة منذ بداية العام.