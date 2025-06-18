العراق ضمن الدول المُتذيلة الترتيب لمؤشر الصحة العالمي

شفق نيوز/ حلّ العراق بالمراتب الاخيرة في مؤشر الصحة العالمي للعام 2025 وفقا لمجلة ceoworld الامريكية.

وقالت المجلة في تقرير اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "تم اعتماد عشرة معايير محددة للصحة في الدول تشمل هذه المعايير متوسط ​​العمر المتوقع الصحي، ومستويات ضغط الدم، ونسبة السكر في الدم (مؤشر رئيسي لخطر الإصابة بالسكري)، ومعدلات السمنة، وانتشار الاكتئاب، ومستوى السعادة بشكل عام، واستهلاك الكحول، وتعاطي التبغ، ومستويات الخمول البدني، والإنفاق الحكومي على الرعاية".

واضافت ان" المؤشر اعتمد على نسبة لتحديد مدى قرب كل دولة من الدرجة الصحية المثلى. والجدير بالذكر أن جمهورية أفريقيا الوسطى هي الدولة صاحبة أدنى درجة، بتقييم 46.23، بينما حققت تايوان أعلى درجة بتقييم 97.59.

ووفقا للتقرير، فـ"قد استُبعدت الدول التي تفتقر إلى بيانات كافية في أكثر من مقياس، مما أدى إلى مؤشر شامل يضم 197 دولة، ويمثل أكثر من 95% من سكان العالم".

وأشارت المجلة إلى، أن "العراق احتل المراتب الاخيرة بمؤشر الصحة لعام 2025 حيث احتل المرتبة 119 بحصوله على 66.88 نقطة".

عالميا "حصلت تايوان على المرتبة الاولى بمؤشر الصحة العالمي تليها سنغافورة بحصولها على 97.43 نقطة تليها اليابان 97.07 نقطة تليها سويسرا 97.01 نقطة ومن ثم النرويج 95.98 نقطة".

فيما "تذيلت جمهورية أفريقيا الوسطى، و جنوب السودان 46.23 و 46.65 على الترتيب"، بحسب التقرير.

عربيا "جاءت الإمارات اولا بحصولها على 90.12 نقطة، تليها الكويت 90.07 نقطة، تليها البحرين 88.02 نقطة، وقطر 86 نقطة، تليها عمان 81.84 نقطة".