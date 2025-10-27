العراق ضمن الدول العربية الأقل سناً للزواج عام 2025

شفق نيوز- بغداد

كشف موقع "ورلد بوبيوليشن ريفيو" الدولي، يوم الاثنين، عن متوسط سن الزواج الأول في العراق لعام 2025.

وقال الموقع في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط عمر الزواج الأول في العراق يبلغ 25.3 سنة، ليحتل المرتبة السادسة عربياً بين الدول الأقل سناً في الزواج الأول".

وأضاف أن "الصومال جاءت أولاً عربياً بمتوسط 20.6 عاماً، تلتها إريتريا ثانياً بـ20.7 عاماً، ثم السودان ثالثاً بـ21.9 عاماً، واليمن رابعاً بـ23 عاماً، ومصر خامساً بـ25 عاماً، ليأتي العراق في المركز السادس بمتوسط 25.3 عاماً".

وتابع أن "الإمارات جاءت سابعاً بمتوسط 25.6 عاماً، تلتها المغرب ثامناً بـ25.7 عاماً، ثم السعودية تاسعاً بـ25.9 عاماً، وفلسطين عاشراً بـ26.2 عاماً".

أما عالمياً، فقد أشار الموقع إلى أن "كولومبيا سجلت أدنى متوسط سن للزواج الأول عند 18.1 عاماً، تلتها تنزانيا بـ19 عاماً، ثم ليبيريا بـ19.1 عاماً، في حين تصدّرت إسبانيا قائمة الدول الأعلى سناً بمتوسط 38.8 عاماً، تلتها تشيلي بـ37.8 عاماً".