العراق.. ضحايا بحادثي سير منفصلين واعتقال سائق سيارة أجرة

شفق نيوز- كركوك/ نينوى/ البصرة

أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بمصرع وإصابة 4 أشخاص جراء حادثي سير في نينوى والبصرة، فيما جرى اعتقال سائق سيارة أجرة حاول إدخال أجانب بصورة غير شرعية لكركوك.

وقال مصدر أمني في محافظة نينوى، لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بالغة إثر حادث سير أدى إلى سقوط سيارة من أعلى الجسر الخامس في مدينة الموصل إلى أسفل الجسر.

وأضاف أن الحادث وقع نتيجة تعرض المركبة لحادث مروري على الجسر الخامس، وأن هذا الحادث يُعد الثاني من نوعه خلال أسبوع، إذ شهد الجسر ذاته قبل أيام سقوط مدني من أعلى الجسر نتيجة حادث مروري أيضاً، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أيام عيد الأضحى.

وفي البصرة، أشار مصدر أمني، إلى مصرع سائق دراجة كهربائية بعد دهسه من قبل سيارة نوع بيك اب وسط المحافظة.

وتابع أن "سائق المركبة لاذ بالفرار، وتم تسليم الجثة إلى المستشفى والتعرف عليها من قبل ذويها فيما بعد".

وفي كركوك، قال المتحدث باسم قيادة شرطة المحافظة العقيد عامر نوري، لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الفوج الثالث التابع لمديرية شؤون أفواج الطوارئ، وضمن الإجراءات الأمنية المشددة الرامية إلى إحكام السيطرة على مداخل مدينة كركوك، تمكنت من إلقاء القبض على سائق عجلة أجرة كان يحاول إدخال خمسة أشخاص أجانب إلى داخل المحافظة عبر طرق نيسمية غير رسمية".

وأضاف نوري أن "العملية جاءت بعد متابعة ورصد ميداني دقيق، حيث تم استيقاف العجلة والتحقق من هويات الأشخاص الذين كانوا على متنها، ليتبين أنهم أجانب وتمت محاولة إدخالهم إلى المحافظة بعيداً عن الإجراءات القانونية المعتمدة".