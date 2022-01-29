العراق.. ضبط فاتورة معاملة كمركية "مزورة" خاصة بـ9 حاويات في أم قصر

شفق نيوز / أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم السبت، ضبط تزوير وتلاعب بتفاصيل فاتورة معاملة كمركية منجزه خاصة بـ(9) حاويات في منفذ ميناء أم قصر الأوسط بمحافظة البصرة.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات الضبط النوعية التي تنفذها الهيئة مستمرة، وذلك من خلال جهودها الرقابية والتدقيقية للسلع والبضائع الواردة كافة".

وأضافت أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط تمكنت من ضبط (معاملة كمركية منجزة) في سيطرة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي والتي تتضمن (9) شاحنات محملة (ألواح وصفائح ولفات وأشرطة من منتجات خلوية) بوزن 53 طن".

وأشارت الهيئة، إلى أن "من خلال كشف البضاعة والتدقيق عبر المنصة الإلكترونية تبين أن الفاتورة المرفقة في المعاملة مزورة، حيث تم ضبط الحاويات التسعة المخالفة لشروط وضوابط الإستيراد، (3) منها خارج الحرم الكمركي و(6) داخل الحرم، عن طريق تشكيل لجنة مشتركة لكونها غير مستوفية للشروط القانونية".

وأكدت هيئة المنافذ الحدودية، تنظيم "محضر ضبط أصولي وإحالة المواد والمعاملة الكمركية إلى مركز شرطة كمرك أم قصر الأوسط، لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".