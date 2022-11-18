العراق.. صاعقة رعدية تنهي حياة منتسب أمني والضباب ينقل ستة أشخاص إلى المستشفى

شفق نيوز/ توفي منتسب أمني، يوم الجمعة، متأثراً بإصابته بصاعقة رعدية في محافظة ذي قار، في وقت أصيب فيه ستة أشخاص خلال حادث سير في ديالى.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن المنتسب تعرض لصاعقة رعدية أثناء تواجده في الواجب الأمني بقضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى ان "المنتسب أصيب بحروق خطرة نقل على إثرها إلى المشفى في حينها، وتوفي صباح اليوم متأثراً بإصابته بتلك الحروق".

إلى الجانب الآخر، تمكنت القوات الامنية من اعتقال 3 تجار مخدرات، مطلوبون وفق احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات.

وتابع المصدر، ان "المتهمين الثلاثة عثر بحوزة اثنين منهم على مواد مخدرة من الكريستال، بينما عثر بحوزة الشخص الثالث منهم على (سجائر حشيشة)"، مبينا ان "القوات الامنية للمرة الأولى تتمكن من مصادرة هكذا نوع من المخدرات في المحافظة من الذين يتم اعتقالهم".

وعلى صعيد آخر، قال مصدر أمني في محافظة ديالى لوكالة شفق نيوز، إن 6 مدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء انحراف مركبة تقلهم وسقوطها في بحيرة حمرين الجافة على طريق البحيرة (55 كم شمال شرق بعقوبة)، مبينا ان أسباب الحادث الضباب وضعف الرؤية في الطريق.

ويستمر مسلسل الحوادث المرورية في ديالى وعدة محافظات لاسباب كثيرة ابرزها الطرق والغفلة وعدم الامتثال لقواعد السلامة.