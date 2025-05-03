العراق.. شجار مسلح يوقع 10 ضحايا ورصاصة "عرس" تصيب أحد الحضور

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، مساء السبت، بإصابة أكثر من 10 اشخاص بينهم عناصر أمن في محاولة فض شجار مسلح في المثنى جنوبي العراق، فضلاً عن إصابة مدني بإطلاق نار عشوائي خلال حفل زفاف في نينوى.

وذكر أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن "شجاراً مسلحاً إندلع بين طرفين في قضاء الرميثة شمال المثنى بسبب خلاف على ارض زراعية، واستخدمت فيه الاسلحة النارية والعصي والطابوق".

وبين المصدر، أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وحاولت فض الشجار بالقوة الا انها تعرضت لهجوم من الطرفين، فأدى إلى وقوع 13 شخصا مصابا من جميع الأطراف بينهم ضباط وشرطة"، مبيناً أن "قوات الأمن نفذت حملة مشتركة لاحقا على منطقة الحادث وقامت باعتقال العديد من المشاركين بشجار الطرفين ومصادر اسلحة نارية".

وفي نينوى، أخبر مصدر آخر، الوكالة، بأن إطلاق نار عشوائي خلال حفل زفاف في حي الإصلاح الزراعي بالجانب الأيمن من مدينة الموصل، أدى إلى إصابة أحد الحضور بجروح، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وظاهرة إطلاق النار في المناسبات ما تزال تشكل تهديداً للسلامة العامة في العراق، وقد أسفرت عن العديد من الإصابات والوفيات في السنوات الأخيرة، مما دفع الجهات الأمنية إلى تشديد الإجراءات للحد من هذه الممارسات.