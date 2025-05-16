العراق.. زوجة تقتل زوجها بـ"فأس" واعتداء على كوادر صحية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الموصل، يوم الجمعة، بتعرض 7 من الكوادر الصحية إلى الضرب بعد مشاجرة مع مراجعين، فيما توفي في الديوانية، رجل بعد ضربه بفأس من قبل زوجته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشادة كلامية وقعت بين مراجعين وعدد من الكوادر التمريضية في طوارئ مستشفى القيارة، تطورت لاحقاً إلى اعتداء بالضرب على الكوادر الصحية، ما أدى إلى إصابة سبعة منهم بكدمات وجروح طفيفة".

وأضاف أن "حالة المصابين مستقرة بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة"، مبيناً أن "الموقف القانوني للمراجعين المتورطين في الحادثة لا يزال غير واضح، حيث لم يتم تأكيد اعتقالهم حتى الآن".

وإلى الديوانية، فقد أفاد مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصا توفي في المستشفى، بعد رقوده فيها منذ أسبوع".

وأضاف أن "الشخص، كان قد تعرض إلى ضربة بفأس من قبل زوجته".