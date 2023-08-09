العراق: أزمة المياه تهدد الخطة الزراعية المقبلة

شفق نيوز / أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الأربعاء، أن أزمة المياه التي تهدد الخطط الزراعية، بعيدة عن ماء الشرب، في جميع المحافظات، لافتة إلى أن حوض الفرات الأكثر تأثرا بالأزمة.

وقال الخبير في الوزارة، ومدير الموارد المائية السابق في ديالى، باسم مجيد لوكالة شفق نيوز، إن "ماء الشرب وإرواء البساتين مؤمن بفعل خطط وزارة الموارد المائية في جميع المحافظات، إلا ان الأزمة تهدد الخطة الزراعية المستقبلية بالكامل".

وأضاف مجيد، أن "المحافظات الواقعة ضمن نهر الفرات الأكثر تأثرا بالأزمة بسبب تناقص مناسيب النهر لقلة إيراداته من الأراضي السورية"، مشيراً إلى خطط حكومية لـ"تأمين حصص العراق المائية من نهر الفرات عبر المواثيق والأعراف الدولية والدبلوماسية".

وأقر مجيد، بأن "الموقف المائي في العراق صعب وضاغط، إلا أن وزارة الموارد المائية نجحت بتحقيق هدفها الأول المتمثل بتأمين ماء الشرب، و بالتعويل على موسم ممطر ورطب بحسب التنبؤات المناخية والجوية".

وتصاعدت أزمة المياه في العراق خلال السنوات الماضية مع تراجع معدلات هطول الأمطار، وقلة مناسيب المياه من دول الجوار التي تمد نهري دجلة والفرات بالمياه، ما أدى إلى تفاقم الجفاف، إلى أن بات العراق البلد "الخامس في العالم" الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، بحسب الأمم المتحدة.