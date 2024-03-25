العراق.. راصد جوي يستبعد "الأمطار الشديدة" ويتوقع طقس الأيام المقبلة

شفق نيوز/ استبعد الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، يوم الاثنين، تعرض العراق إلى موجة أمطار هي الأشد منذ 30 عاماً، فيما توقع تساقط أمطار نهاية شهر آذار الجاري.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "ما أثير مؤخراً عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، عن توقعات استمرار الأمطار حتى نهاية الشهر الجاري، الكلام غير صحيح".

وأضاف أن "هناك حالة ماطرة يوم 30 آذار الجاري، تزور محافظات البلاد، لكنها تعتبر طبيعية وستكون في مناطق مختلفة وقد تكون متوسطة الشدة".

وتوقع الزيادي، أن تستمر الأجواء الصافية يرافقها ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بعد غد الأربعاء، مرجحاً في الوقت نفسه تساقط أمطار يوم الغد في الأقسام الشمالية فقط.

وكانت بعض وكالات الأنباء المحلية، ومنصات التواصل الاجتماعي، قد أفادت بأن العراق على موعد مع موجة مطرية جديدة الأسبوع المقبل، وأنها ستكون الأشد منذ 30 عاماً.