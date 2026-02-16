العراق.. دعوة رسمية لاستخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة، هه لو العسكري، يوم الاثنين، أن الذكاء الاصطناعي يمثل خياراً استراتيجياً لتطوير العملية التعليمية وتعزيز القدرات العلمية، مشيراً إلى أن مواكبة التطور الدولي في هذا المجال باتت ضرورة لا بديل عنها.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش الملتقى العراقي السنوي الرابع للذكاء الاصطناعي، الذي استضافته جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع جامعة المستقبل، وحضرته وكالة شفق نيوز.

وعد الوزير، هذه الفعالية تعكس دعم المؤسسات الأكاديمية للمجالات العلمية الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، الذي يشهد تطوراً متسارعاً على المستويين النظري والعملي.

وأوضح أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم وتسويق مختلف التخصصات العلمية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لما له من تطبيقات واسعة في القطاعات الاقتصادية والزراعية والتجارية والقانونية والبيئية، فضلاً عن دوره المتزايد في الحياة اليومية.

وبيّن أن هذه التقنيات يمكن أن تسهم في تطوير التعليم عبر مساعدة الهيئات التدريسية في إعداد المناهج والتقارير ووسائل الإيضاح، فضلاً عن دعم الطلبة في كتابة البحوث والاستعداد الأكاديمي، إضافة إلى تسهيل اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات الترجمة والبحث العلمي والخدمات الجامعية، مؤكداً أن الهدف يتمثل في تعزيز القدرات البشرية ورفع مستوى الوعي العلمي ومواكبة التطورات العالمية.

وفي ما يتعلق بالمخاوف المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، أوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي، شأنه شأن أي أداة أخرى، يحمل جوانب إيجابية وأخرى سلبية، داعياً إلى استخدامه بصورة مسؤولة وسلمية تخدم تطور البشرية.

وشدد على أن المؤسسات العلمية والأكاديمية تتحمل مسؤولية توجيه هذه التقنيات نحو الاستخدام الصحيح، محذراً من مخاطر سوء توظيفها، ومؤكداً أن مستقبل الإنسان مرتبط بالتطبيق السليم للعلوم والتكنولوجيا.

وفي ختام حديثه، أعرب عن أمله في استمرار انعقاد الملتقى خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في دعم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.