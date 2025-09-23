العراق.. دعوات لمرشحي الانتخابات باستخدام مواد "صديقة للبيئة" في الحملات

شفق نيوز- بغداد

دعا مرصد "العراق الأخضر"، يوم الثلاثاء، الجهات المعنية بالزام مرشحي الانتخابات البرلمانية باستخدام مواد صديقة للبيئة خلال الحملات الدعائية لهم.

وذكر المرصد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات التي ستنطلق في تشرين الاول المقبل وتستمر لمدة شهر، ستستخدم فيها جميع المواد التي يمكن أن تجذب نظر الناخبين في الشوارع والحدائق العامة بما فيها مواد قد تضر البيئة وتنشر الضرر والسموم فيها".

وأضاف أن "المرشحين يجب أن يهيئوا من الآن مواداً صديقة للبيئة ولا تؤثر عليها ويمكن إزالتها بسهولة بعد انتهاء الحملة، والابتعاد عن الصور التي تلصق على الجدران والتي يصعب رفعها، وازالة بعض الشتلات والاشجار والاضرار بها من اجل تثبيت صور رؤساء الكتل السياسية أو المرشحين في تلك المناطق، والأكياس والمواد البلاستيكية والنايلونية التي يمكن أن ترمى على الأرض بعد انتهاء حملات توزيع المساعدات او المواد الاخرى".

وأكد المرصد ضرورة الالتزام بـ"تعليمات الحملات الانتخابية التي أعدتها المفوضية بالتعاون مع الجهات الخدمية في بغداد والمحافظات، واتخاذ اقصى العقوبات بحق المخالفين منهم والذين يتعمدون ضرب التعليمات عرض الحائط مستغلين قربهم من كتل سياسية كبيرة ومؤثرة في الشارع والمشهد السياسي العراقي".