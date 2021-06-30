سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق.. خلل بمنظومة الطاقة يعرقل تجهيز الكهرباء بصورة دائمية

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-30T16:07:51+0000
العراق.. خلل بمنظومة الطاقة يعرقل تجهيز الكهرباء بصورة دائمية

شفق نيوز / تحدثت لجنة مراقبة العمل الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، يوم الأربعاء، عن خلل بمنظومة الطاقة لا يساعد على تجهيز الكهرباء للمواطنين بصورة دائميه، فيما لفتت إلى إن انتاج الطاقة بالعراق يتراوح بين 15- 17 ألف ميغاواط.

ويعاني العراق من أزمةنقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد فضلا عن استشراء الفساد.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية. 

وقال عضو اللجنة محمد البلداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الخلل بالمنظومة الكهربائية يتكون من ثلاثة أجزاء يبدأ من توليد وإنتاج الطاقة إلى النقل وآخرها التوزيع، وجميعها تحتاج إلى صيانة وتجديد المحولات والكابلات لنقل الطاقة وتوزيعها على المدن والأحياء السكنية".

وأضاف البلداوي، أن "هناك مشكلات بين وزارات الدولة من ناحية تجهيز المحطات بالوقود والاستمرار باستيراد الغاز وعدم الاستفادة من الغاز المصاحب للنفط بتوليد الطاقة الكهربائية".

وبشأن استهداف أبراج الطاقة، أوضح أن "هذه الاستهدافات متعمدة ولها تأثير على الوضع الأمني على اعتبار أن الكهرباء أهم شيء بالحياة وتوفر أبسط احتياجات المواطن".

ودعا البلداوي، الأجهزة الأمنية لتفعيل الجهد الأمني والاستخباراتي والكشف عن الجهات التي تقف وراء استهداف أبراج النقل ومحطات التوليد".

related

اتهامات لجهتين "تعتاش" على انقطاع الكهرباء باستهداف أبراج الطاقة العراقية

Date: 2021-06-25 11:10:22
اتهامات لجهتين "تعتاش" على انقطاع الكهرباء باستهداف أبراج الطاقة العراقية

بعد ساعات من استهدافه.. إصلاح خط كهرباء يربط بين بغداد وديالى

Date: 2021-06-28 20:10:06
بعد ساعات من استهدافه.. إصلاح خط كهرباء يربط بين بغداد وديالى

صيف العراق ينعش أسواق "مولدات" الكهرباء وسط عجز المنظومة الوطنية

Date: 2021-05-21 07:48:47
صيف العراق ينعش أسواق "مولدات" الكهرباء وسط عجز المنظومة الوطنية

وزير المالية يحدد 250 الف دينار فقط راتباً شهرياً للمحاضرين المجانيين

Date: 2021-06-30 09:38:22
وزير المالية يحدد 250 الف دينار فقط راتباً شهرياً للمحاضرين المجانيين

موجات صقيع تجتاح أغلب مدن العراق وتحذير لهؤلاء

Date: 2020-12-26 05:57:15
موجات صقيع تجتاح أغلب مدن العراق وتحذير لهؤلاء

إصابات كورونا العراق تتجاوز الـ150 ألف حالة

Date: 2020-08-09 13:32:40
إصابات كورونا العراق تتجاوز الـ150 ألف حالة

لأول مرة في العراق .. مهرجان دولي من داخل المنازل في زمن كورونا

Date: 2020-04-15 11:27:44
لأول مرة في العراق .. مهرجان دولي من داخل المنازل في زمن كورونا

إصابات كورونا في العراق تسجل انخفاضاً طفيفا بأكثر من 6 آلاف حالة

Date: 2021-04-17 13:07:31
إصابات كورونا في العراق تسجل انخفاضاً طفيفا بأكثر من 6 آلاف حالة