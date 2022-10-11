العراق خلال 24 ساعة.. مصرع وإصابة 20 شخصاً بحوادث متفرقة وتسجيل 95 حريقاً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، مصرع وإصابة 20 شخصاً بحوادث متفرقة وتسجيل 95 حريقاً في عدد من المحافظات العراقية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عدد حوادث الحريق خلال 24 ساعة بلغت( 95) حادث حريق"، موضحة ان "عدد الوفيات البشرية نتيجة الحوادث بلغت ( 7) اضافة الى 13 إصابة".

ولفت البيان الى ان "فرق الدفاع المدني أنقذت واسعفت وانتشلت عددا من الضحايا من المواطنين نتيجة حادث اصطدام عجلة باص صغير في ناحية النيل التابعة الى محافظة بابل".

وفي النجف، أخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق نشب في أحد البساتين القريبة من الدور السكنية في ناحية العباسية منطقة الشرمان شرقي المحافظة دون تسجيل إصابات بشرية.

واشار البيان الى ان "مفرزة المعالجة التابعة لمركز دفاع مدني قضاء الصويرة بمحافظة واسط رفعت مخلفات حربية عبارة عن بقايا صاروخ روسي عيار 57 ملم جـو أرض عدد (2) مع تأمين نقلها وحفظها بغرفة حصينة لحين إتلافها من قبل الجهات المختصة".

والى ديالى، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع داخل بساتين النخيل والحمضيات في قضاء الخالص قرية السندية دون تسجيل إصابات بشرية".

وفي محافظة الأنبار، أخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع بغرفة ادارة ثانوية بني داهر للبنين والمستغلة حاليا كمستشفى للعزل الصحي في منطقة بني داهر بقضاء حديثة بمحافظة الأنبار دون تسجيل إصابات بشرية".

واشار البيان الى ان "فرق الدفاع المدني أخمدت حريقاً اندلع داخل بساتين زراعية في قضاء سوق الشيوخ في منطقة آل وشاح بمحافظة ذي قار دون تسجيل إصابات بشرية".

وفي كربلاء، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع داخل دار سكن في منطقة سيد اسماعيل في محافظة كربلاء المقدسة دون تسجيل إصابات بشرية، كما أخمدت حريقاً نشب بأعشاب ونباتات للقصب داخل معمل بيبسي الرشيدية في منطقة الرشيدية بالجانب الايسر من مدينة الموصل دون تسجيل إصابات بشرية.

وفي صلاح الدين، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل كرفان مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الإشتعال عائد الى شركة القائم المكلفة بإنشاء مستشفى الدجيل العام في محافظة صلاح الدين.

والى ميسان، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل محل تجاري لبيع المواد الغذائية في منطقة البدراوي في محافظة ميسان دون تسجيل إصابات بشرية.