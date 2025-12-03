العراق.. خطة وطنية لتمكين 4 ملايين من ذوي الإعاقة (صور)

شفق نيوز- بغداد

نظمت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأربعاء، فعالية خاصة بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة ممثلي منظمات دولية وشخصيات من هذه الشريحة.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل حسن خوّام، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة اعتادت على تنظيم مثل هذه الفعاليات "ليس للاحتفال فقط، بل للوقوف على ما تحقق ومراجعة ما تم تقديمه لهذه الشريحة المهمة".

وكشف عن "إطلاق المبادرة الوطنية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026–2029"، موضحاً أن هناك خطة "تلزم الجهات الحكومية بتأهيل هذه الفئة وتدريبهم ومنحهم الدعم الذي يمكنهم من الاندماج في سوق العمل".

وحول أعداد ذوي الإعاقة في العراق، قال خوّام إنه "ووفقاً لإحصائيات وزارة التخطيط، فإن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق يصل إلى نحو 4 ملايين شخص بنسب عوق متفاوتة".

وتابع قائلاً، إن "الوزارة تتعامل مع من تبلغ نسبة عوقهم 75% فما فوق وفق قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 38 لسنة 2013 المعدّل، ليتم شمولهم بالراتب التقاعدي والامتيازات الكاملة"، مضيفاً ان "الذين تقل إعاقتهم عن هذه النسبة، فيستحقون مجموعة من الامتيازات تتمثل بالإعفاء من أجور الدراسة، والإعفاء من تذاكر السفر له وللمعين مرتين سنوياً، والسماح بإدخال عجلة واحدة من خارج العراق كل خمس سنوات، إضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدخل وامتيازات خاصة بالتعليم والصحة".

وأشار إلى أن "القانون يحدد كوتا تشغيل بنسبة 3% في القطاع الخاص و5% في القطاع العام، فضلاً عن تخصيص 5% من الأراضي المفروزة للمواطنين، للأشخاص ذوي الإعاقة".

من جانبه، قال ممثل منظمة اليونسيف في العراق كريستيان سكوغ، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "اليونسيف وبالتعاون مع وزارة العمل أطلقت استراتيجية خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة"، مشيراً إلى أن "العراق يضم ما يقارب أربعة ملايين من ذوي الإعاقة".

وأكد سكوغ، وجود دعم كبير من اليونسيف ومنظمة الأمم المتحدة، للحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني بهدف دمج هذه الشريحة ومنحها فرصاً متكافئة في التعليم والصحة والمشاركة المجتمعية.

وأضاف قائلاً، إن "المنظمة تعمل على جلب التقنيات والنماذج الناجحة من دول أخرى لتطبيقها في العراق، مع حث الحكومة على تخصيص ميزانيات مستقرة لهذا الملف"، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بهم "لأن الاستثمار في هذه الشريحة ينعكس إيجاباً على المجتمع على المدى البعيد".

بدورها، قالت رئيسة هيئة ذوي الإعاقة في وزارة العمل ذكرى عبد الرحيم، إن "السنوات الأربع الماضية شهدت عملاً مكثفاً على تعزيز عملية دمج ذوي الإعاقة في المجتمع".

وأضافت ان الوزارة "ومنذ تسلم الهيئة، جعلت الضمان الصحي أولوية، وتمكّنت من شمول 19 ألف شخص من ذوي الإعاقة بالضمان الصحي مجاناً".

من جانبها، قالت نهلة مؤيد، وهي إحدى المشاركات في الاحتفالية من ذوي الإعاقة لوكالة شفق نيوز، إن "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق بدأت ترى النور الآن، لكنها لا تزال دون مستوى الطموح فيما يتعلق بالحصول على الدرجات الوظيفية، والمدارس المتخصصة، والمراكز الصحية".

وأضافت ان "الوضع الحالي أفضل مما كان عليه في الحكومات السابقة، خاصة من ناحية الدعم والاندماج والتسهيلات المقدمة".

وتضمّنت الاحتفالية افتتاح بازار للأعمال اليدوية التي أبدع في إنجازها أشخاص ذوو إعاقة، حيث اشتمل على معروضات من الحياكة والأعمال الخشبية والسيراميك.

وافتتح وزير العمل والشؤون الاجتماعية البازار، مشيداً بجهود المشاركين وما يقدمونه من نماذج متميزة للإبداع والتمكين.