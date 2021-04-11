العراق.. "خطة" أمنية لإيصال لقاح كورونا إلى جميع المحافظات وكوردستان

شفق نيوز / أعدت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأحد، خطة لتأمين إيصال شاحنات تقل لقاحات كورونا إلى من بغداد، إلى جميع محافظات العراق وإقليم كوردستان.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قيادة العمليات المشتركة وبالتعاون مع وزارة الصحة وبعد وصول الوجبة الخاصة بلقاح كورونا إلى مطار بغداد الدولي اليوم، أعدت خطة توزيع بمشاركة القوات الأمنية كافة".

وأضافت الخلية، أن "خطة العمليات المشتركة تهدف إلى إيصال اللقاح إلى جميع المحافظات وإقليم كوردستان العراق، وتأمين الحماية اللازمة للشاحنات والبرادات التي تنقل هذا اللقاح".

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأحد (11 نيسان 2021) وصول 50 ألف جرعة من لقاح "فايزر" كوجبة أولى إلى العراق، فيما أكدت أيضا تسلمها 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.