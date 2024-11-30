العراق.. خروج 3 محطات كهرباء "كبيرة" عن الخدمة بسبب انحسار إمدادات الغاز الايراني

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم السبت، عن خروج 3 محطات كهرباء عن الخدمة بسبب انحسار امدادات الغاز الايراني، فيما أكد تأثر عدد من مناطق المحافظات الوسطى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "محطات بسماية والصدر والمنصورية خرجت عن الخدمة نتيجة انحسار إمدادات الغاز المورد من إيران الى مستويات كبيرة خلال الأيام الماضية".

وأضاف أن "عدداً من مناطق العاصمة بغداد والمحافظات تراجعت فيها ساعات تجهيز الكهرباء"، لافتا إلى أن "خطوط الطاقة ميرساد وسيربل زهاب تشهد انقطاعات خلال الساعات الماضية وتأثرت بسببها مناطق واسعة من محافظة ديالى التي تعتمد على الخطين".