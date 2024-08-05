العراق خامساً عالمياً بعدد عمليات الإعدام عام 2023

شفق نيوز/ كشفت إحصائية أجرتها شركة statista الألمانية، ونشرتها مؤخراً، أن العراق حلّ الخامس عالمياً في عدد حالات الإعدام في العام 2023.

وذكرت الشركة في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيور، أن "إيران احتلت المرتبة الأولى في عدد حالات الإعدام لعام 2023 وبواقع 853 حالة إعدام، تليها المملكة العربية السعودية بواقع 172 حالة إعدام".

وتابعت أن "الصومال جاءت بالمرتبة الثالثة حيث بلغ عدد حالات الإعدام فيها 38 حالة، تليه الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 24 حالة إعدام، ويأتي العراق بالمرتبة الخامسة بواقع 16 حالة إعدام، ومن ثم اليمن سادساً بـ15 حالة".

وأشارت إلى أن "مصر جاءت بالمرتبة السابعة عالمياً بعدد حالات الإعدام بثمان حالات، تليها سنغافورة ثامناً بست حالات، فيما حلّت بنغلاديش والكوين بالمركز التاسع بخمس حالات إعدام لكل منهما".