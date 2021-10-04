العراق خارج تصنيف أكثر دول العالم ابتكارا لعام 2020

شفق نيوز/ أظهر مؤشر الابتكار العالمي للمنظمة العالمية الفكرية التابعة للأمم المتحدة (WIPO) خلو العراق من قائمة أكثر دول العالم ابتكارا لعام 2020.

وذكرت المنظمة خلال إحصائية لها لعام 2021، أوردتها وكالة شفق نيوز، ان "مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020 يقيس نبض أحدث اتجاهات الابتكار العالمية ويصنف أداء النظام الإيكولوجي للابتكار في 132 اقتصادًا، مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في الابتكار والفجوات الخاصة في مقاييسه، مبينة ان التقرير يعتمد على مجموعة مختارة من المؤشرات، بما في ذلك التأثيرات على نفقات البحث والتطوير أو النفاذ إلى تمويل الابتكار، لتكوين وجهة نظر حول تأثير جائحة كوفيد-19 على أداء الابتكار العالمي".

واضافت ان "العراق كان خارج التصنيف في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، فيما تذيلت اليمن الدول العربية".

واشارت المنظمة الى ان "سويسرا جاءت بالمركز الأول باكثر الدول العالم ابتكارا بحصولها على 65.5 نقطة تليها السويد بـ 63.1 نقطة ومن ثم الولايات المتحدة ثالثا بـ61.3 نقطة وجاءت المملكة المتحدة رابعا ب 59.8 نقطة وحلت كوريا خامسا 59.3 نقطة، فيما تذيلت القائمة انغولا بـ 15 نقطة تسبقها اليمن 15.4 نقطة".

عربيا جاءت الامارات بالمركز الاول وبالمرتبة 33 عالميا، تليها السعودية ثانيا وبالمركز 66 عالميا ومن ثم جاءت قطر ثالثا وبالمركز 68 عالميا ومن ثم جاءت تونس رابعا وبالمركز 71 عالميا وجاءت الكويت خامسا وبالمركز 72 عالميا وجاءت عمان سادسا وبالمركز 76 عالميا ومن ثم جاءت المغرب سابعا وبالمركز 77 عالميا وجاءت البحرين ثامنا وبالمركز 78 عالميا وجاءت الأردن تاسعا وبالمركز 81 عالميا وجاءت لبنان عاشرا وبالمركز 92 عالميا.

واكدت المنظمة ان "إيداعات البراءات الدولية عبر الويبو وصلت إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2020، زيادة بنسبة 3.5 في المائة عن عام 2019 كانت مدفوعة بالتكنولوجيا الطبية والمستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية وخاصة بما يتعلق بكوفيد 19".