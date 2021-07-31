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العراق خارج التصنيف العالمي للدول الأعلى بدرجات الحرارة خلال آخر 24 ساعة

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-31T07:32:39+0000
العراق خارج التصنيف العالمي للدول الأعلى بدرجات الحرارة خلال آخر 24 ساعة

شفق نيوز/ بعد الموجات الحارة التي شهدها العراق طيلة فصل الصيف خرج ولأول مرة من التصنيف العالمي بين الدول الأعلى بدرجات الحرارة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا لـ15 دولة سجلت أعلى معدل بدرجات الحرارة ليم يكن العراق من ضمنها.

من جانبه قال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان درجات الحرارة لن تبلغ 50 درجة مئوية، ولن تكون هناك موجة حارة في العراق خلال الأسبوع الأول من شهر آب/ أغسطس.

وأضاف أن الامطار ستكون حاضرة في بعض المدن .

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