العراق.. حجز إلكتروني للمواطنين على لقاح كورونا

شفق نيوز/ أطلق العراق، يوم الاثنين، رابطاً لحجز المواطنين إلكترونيًا لتلقي لقاح كورونا.

وبالدخول على رابط الحجز، تظهر للمواطن نافذتان لاختبار اللغة (عربية وكوردية) وبعد الدخول تظهر نافذتان أيضا الأولى لمن يمتلكون مستمسك (البطاقة الموحدة)، والثانية لحملة (هوية الأحوال المدنية)، كإجراء روتيني للحجز عبر إدخال رقم الهوية او البطاقة الموحدة.

وبدأت السلطات العراقية، أمس الأحد، إجراءات شحن دفعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، كـ"تبرعٍ" من بكين إلى بغداد، تمهيداً لوصول اللقاح إلى العراق، يوم الاثنين، فيما كشفت وزارة الصحة، عن اشتراط شركة "فايزر" الأمريكية تشريع قانون للحماية من المسؤولية والتعويضات قبل توريد اللقاح.

للحجز الالكتروني الضغط على الرابط