العراق.. أجواء صيفية مستقرة وانخفاض طفيف بالحرارة غداً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الخميس، أن الطقس سيكون صحواً ومشمساً في عموم مناطق البلاد، مع ظهور بعض القطع من الغيوم المتفرقة في أجواء المنطقة الشمالية خلال ساعات المساء والليل.

وذكرت الهيئة، في تقريرها اليومي الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن درجات الحرارة ستسجل قيماً مقاربة لما تم تسجيله يوم أمس في جميع المناطق، مع أجواء تميل إلى الاعتدال نسبياً خلال ساعات الصباح والليل.

وأضافت أن طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً على العموم، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والشمالية، فيما تبقى مقاربة لمعدلاتها الحالية في المنطقة الجنوبية.

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط خلال ساعات النهار في الأجزاء الشرقية من المنطقة الجنوبية.