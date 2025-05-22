العراق.. جنين يقتل والدته وهو في رحمها

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة قضاء الدبس بمحافظة كركوك، يوم الخميس، بوفاة امرأة تبلغ من العمر 33 عاماً، بعد تعرضها لمضاعفات صحية خطيرة ناجمة عن وفاة جنينها داخل الرحم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "السيدة، وتُدعى (ژ.ل)، وهي أم لطفلين، أُدخلت إلى المستشفى وهي في حالة حرجة بعد شعورها بآلام حادة وأعراض مفاجئة، حيث تبيّن من الفحوصات أن جنينها قد تُوفي داخل الرحم قبل الولادة".

وأشار إلى أن "حالتها الصحية تدهورت بشكل سريع نتيجة المضاعفات، مما أدى إلى فشل في الأجهزة الحيوية، على الرغم من محاولات الطاقم الطبي لإنقاذ حياتها، لتفارق الحياة داخل المستشفى".

وأكد المصدر أن "الجهات الصحية باشرت بإجراءات الفحص والتحقيق الطبي للتأكد من تفاصيل الحالة، في وقت تم فيه تسليم الجثمان إلى ذويها لإجراء مراسم الدفن".