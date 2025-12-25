العراق ثاني أكثر دولة عربية استهلاكاً للأرز في 2025

شفق نيوز - بغداد

حلّ العراق في المرتبة الثانية عربياً من حيث استهلاك الأرز للعام الحالي 2025 ، وفق بيانات صادرة عن موقع World Population Review.

وتصدّرت مصر قائمة الدول العربية الأكثر استهلاكاً للأرز، بإجمالي استهلاك سنوي بلغ 4.5 ملايين طن، وجاء العراق ثانيا بإجمالي بلغ نحو 2.4 مليون طن، ما يجعلهما أكبر دولتين عربيتين بفارق كبير عن باقي الدول.

وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة عربياً باستهلاك سنوي بلغ 1.7 مليون طن، تلتها اليمن في المرتبة الرابعة بنحو 969 ألف طن سنوياً.

وفي المراتب اللاحقة، جاءت موريتانيا خامساً باستهلاك بلغ 457 ألف طن، تليها الإمارات سادساً بـ456 ألف طن، ثم سلطنة عُمان سابعاً بـ 376 ألف طن، والكويت ثامناً بـ326 ألف طن.

وسجلت الجزائر المرتبة التاسعة باستهلاك 265 ألف طن، تلتها قطر عاشراً بـ251 ألف طن، ثم سوريا في المرتبة الـ11 بـ194 ألف طن، وليبيا في المرتبة الـ12 بـ175 ألف طن.

أما السودان والمغرب، فحلّا في المرتبتين الـ13 و الـ14 على التوالي، باستهلاك سنوي بلغ 151 ألف طن لكل منهما، في حين جاءت البحرين في المرتبة الـ15 بـ95 ألف طن، وتونس في المرتبة الـ16 والأخيرة بـ30 ألف طن سنوياً.