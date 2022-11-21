العراق ثاني أقل دول العالم بساعات العمل أسبوعياً

شفق نيوز/ أصدرت منظمة العمل الدولية، يوم الاثنين، قائمة بالدول الأقل في ساعات العمل أسبوعياً وجاء من بينها العراق للعام الحالي.

ووفقاً للقائمة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، يتبين أنه في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يتراوح متوسط أسبوع العمل بين أقل من 40 ساعة إلى ما يقرب من 50 ساعة.

والبلدان ذات الدخل المرتفع أو البلدان المتقدمة التي تركز ثقافيًا على التوازن بين العمل والحياة ووقت الفراغ والأسرة يكون لديها عمومًا أسابيع عمل رسمية أقصر (بعضها يصل إلى أربعة أيام ) والمزيد من أيام الإجازة.

وغالبًا ما تُصنف البلدان التي تعمل بأسابيع أطول، وتوفر حماية أقل للعمال، ووسائل راحة أقل، على أنها "دول تعمل بجد"، ولكنهم يميلون أيضًا إلى أن يكون لديهم جمهور أقل سعادة وربما يعانون من إرهاق.

وبحسب تقرير منظمة العمل الدولية، هناك 36 دولة تعتبر من البلدان التي لديها أقصر أسابيع عمل بالساعات والتي حددت ما بين 29 ساعة لغاية 36 ساعة، وجاءت استراليا بأقل دول العالم في عدد ساعات العمل اسبوعيا حيث بلغت 29 ساعة فقط في الاسبوع، ويأتي بعدها العراق وهولندا وميكرونيسيا (تتكون من جزر في المحيط الهادي) بـ30 ساعة اسبوعيا، ومن بعدهما الصومال وراوندا وكازخستان 31 ساعة اسبوعيا، وجيبوتي 32 ساعة اسبوعيا، والنرويج والمملكة المتحدة والنمسا بـ33 ساعة اسبوعيا.

اما الدول التي لديها أطول أسابيع عمل بالساعات والتي حددت ما بين 54 ساعة الى 47 ساعة، شملت موريتانيا وتنزانيا بـ54 ساعة اسبوعيا، تليهما مصر بـ53 ساعة، وبنغلاديش والسنغال وغامبيا بـ51 ساعة، وقطر وبوركينا فاسو 50 ساعة، وكمبوديا وباكستان 49 ساعة، والاردن ولبنان 48 ساعة.