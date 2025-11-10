العراق ثاني دول العالم باستيراد "الأوزو"

شفق نيوز- بغداد

جاء العراق ثانيا باستيراد مشروب الاوزو الروحي اليوناني لعام 2024 حسب مجلة cewworld الامريكية.

وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان اليونان صدرت مشروب الاوزو الروحي الى دول العالم بكمية بلغت 25.4 مليون كيلو غرام بقيمة بلغت 64.4 مليون يورو مرتفعة عن عام 2023 التي بلغت فيه قيمة الصادرات 61.1 مليون يورو.

واضافت ان المانيا جاءت في المرتبة الأولى، كدولة المقصد الرئيسية للأوزو، بنسبة 43.5٪ من حيث القيمة (28 مليون يورو) و 48.2٪ من حيث الكمية (12.2 مليون كجم).

واشارت الى ان صادرات خارج الاتحاد الاوربي تعافت في عام 2024 مسجلة زيادة في القيمة والكمية ويعزى ذلك التغيير الايجابي بشكل رئيسي الى العراق الوجهة الثانية لتصدير الاوزو حيث بلغت المصدر اليه 5.8 مليون كيلو غرام بقيمة 15.1 مليون يورو.

وبينت ان السوق البلغاري جاء ثالثا ليسجل زيادة في القيمة بنسبة +25.4٪ بقيمة 10 مليون يورو وبكمية بلغت 3.2 مليون كجم.