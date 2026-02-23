العراق ثاني العرب بعدد السياح إلى تركيا خلال شهر

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، يوم الاثنين، أن العراق جاء بالمرتبة الثانية عربياً في أعداد السياح الوافدين إلى تركيا خلال شهر يناير/كانون الثاني 2026.

وذكرت الوزارة، في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن عدد السياح العراقيين بلغ 58 ألفاً و899 سائحاً خلال الشهر المذكور، منخفضاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي سجلت 66 ألفاً و166 سائحاً، فيما ارتفع عن يناير/ كانون الثاني 2024 الذي بلغ فيه العدد 54 ألفاً و508 سياح.

وتصدرت السعودية القائمة بـ64 ألفاً و47 سائحاً، فيما جاءت الجزائر ثالثاً بـ27 ألفاً و768 سائحاً، تلتها مصر رابعاً بـ17 ألفاً و898 سائحاً.

وحلت ليبيا خامساً بـ16 ألفاً و214 سائحاً، ثم المغرب سادساً بـ15 ألفاً و205 سياح، والكويت سابعاً بـ15 ألفاً و184 سائحاً.

وجاءت تونس ثامناً بـ13 ألفاً و936 سائحاً، والأردن تاسعاً بـ13 ألفاً و613 سائحاً، فيما حلّ لبنان عاشراً بـ13 ألفاً و105 سياح.