العراق.. تأهيل 16 شركة لنصب منظومات "الطاقة الشمسية" ‏في المنازل

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الاثنين، تأهيل 16 شركة ‏متخصصة جديدة لنصب منظومات "الطاقة الشمسية" في المنازل، مؤكداً ارتفاع عدد ‏الشركات المؤهلة إلى 24 شركة.

وقال فاضل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود الحكومية الرامية إلى ‏تنويع مصادر الطاقة وتخفيف الضغط عن الشبكة الوطنية"، مشيراً إلى أن "‏توسيع قاعدة الشركات المؤهلة سيسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتلبية الطلب ‏المتزايد من المواطنين للاستفادة من مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة".

وأضاف أن "هذه المبادرة تتيح للمواطنين فرصة تركيب منظومات الطاقة الشمسية في منازلهم ‏عبر قروض ميسرة من قبل البنك المركزي العراقي، ما يساعد في الانتقال إلى طاقة نظيفة ‏تحسن البيئة وتقلل نسب التلوث".‏

وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد وجه المحافظين يوم 10 آذار الماضي، بسرعة تهيئة الأراضي الخاصة بمشاريع "الطاقة الشمسية" خلال مدة وجيزة، واطلاعه على الأولويات، وكذلك حصر الشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمشروع.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن مصرف الرشيد، اطلاق قروض لشراء وحدات الطاقة المتجددة "الطاقة الشمسية" للموظفين وغير الموظفين.