العراق.. توقعات جوية غير متفائلة للموسم المطري

شفق نيوز- بغداد

توقع الراصد الجوي العراقي صادق عطية، يوم الثلاثاء، ضعف بداية الموسم المطري لهذا العام لتكون أقل من المعدل في أغلب مدن البلاد، لكن مع تحسن محدود في المناطق الشمالية.

وذكر عطية لوكالة شفق نيوز، أن "الموسم المطري الذي يبدأ عادة بعد منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر يُقسم إلى فترتين؛ الأولى تمتد حتى الأول من كانون الأول/ ديسمبر، والثانية من بداية كانون الأول وحتى مطلع آذار/ مارس، مبيناً أن الفترة الأولى ستكون أقل من المعدلات المعتادة من حيث كمية الأمطار وتوزيعها".

وأضاف أن "الأمطار هذا العام لا تُلبي الطموح، ولن تصل إلى المعدلات المرجوة في بعض المحافظات"، مشيراً إلى أن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل سيشهد غياب الحالات الجوية الممطرة خلال الثلث الأول منه، باستثناء فترات محدودة من الأمطار في مناطق شمال البلاد.

وبيّن عطية أن التحسن المتوقع في كميات الأمطار سيبدأ تدريجياً بعد شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لكنه سيبقى ضمن مستوى المعدل النسبي العام، دون مؤشرات واضحة على موسم مطري وفير.

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية أرجعت، أول أمس الأحد، عدم تسجيل أي حالة جوية ممطرة في البلاد حتى الآن إلى خمسة أسباب.

وبحسب بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز فإن أول الأسباب العلمية هي سيطرة المرتفع الجوي شبه المداري، وثانياً غياب المنخفضات الجوية المتوسطية، وثالثاً استمرار النشاط الحراري السطحي، ورابعاً ضعف الرطوبة في الطبقات العليا، وخامساً وأخيراً مرحلة انتقالية موسمية التي غالباً ما تسود فيها أجواء مستقرة.

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لتركيا وإيران أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.