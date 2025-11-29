العراق .. توقعات بأمطار غزيرة وهطول ثلجي في العشرة الأولى من الشهر المقبل

شفق نيوز - بغداد

توقع خبير في الانواء الجوية، يوم السبت، هطول أمطار غزيرة وانخفاض نسبي بدرجات الحرارة مع تساقط الثلوج في مختلف مناطق ومدن العراق خلال الأيام العشرة الاوائل من الشهر المقبل.

وقال مسؤول مركز بيانات قسم علوم الجو في الجامعة المستنصرية حسام طارق مجيد في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، انه من خلال المتابعات المستمرة التي يجريها مركز بيانات قسم علوم الجو في كلية العلوم / الجامعة المستنصرية، و بالاعتماد على محطات الرصد التابعة للمستنصرية والمربوطة عالميًا فضلًا عن النماذج التنبؤية الجوية المعتمدة، سيكون هناك اقتراب منخفض جوي وكتلة باردة محملة بالرطوبة إلى بلاد الشام والعراق.

واضاف ان هذا المنخفض يقترب اعتبارا من يوم الرابع كانون الأول/ ديسمبر مساء، ويكون تأثيره على أجزاء كثيرة من العراق، مبينا أنه تستمر حالة عدم الاستقرار لغاية يوم التاسع من كانون الأول حيث سيكون هنالك أمطار غزيرة، وكذلك انخفاض نسبي لدرجات الحرارة وتساقط الثلوج بالمناطق الشمالية بشكل كبير، وتكون لبغداد حصة منها ليومين وأكثرها مبدئيا يوم الثامن من الشهر المقبل بشكل أكبر.

وحذر الخبير من اخذ الحيطة والحذر والاحتياطات اللازمة لهذه المتغيرات الجوية.