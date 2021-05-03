العراق.. تنفيذ عملية "استخباراتية" لحماية المنتج المحلي

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، تنفيذ عملية أمنية لحماية "المنتج المحلي" من محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بالأسعار، في بغداد وعدد من المحافظات.

وجاء ذلك، بناء على "توجيهات من مراجع أمنية وتوصيات بمتابعة ضعاف النفوس من محتكري المواد الغذائية والمتلاعبين بأسعار السلع والبضائع في أنحاء البلاد كافة".

وأسفرت العملية، وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "ضبط عشرات الأطنان من الفواكه والخضر والمواد الغذائية الأخرى ووكذلك 8 أطنان من الأدوية الممنوعة من الاستيراد وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية".

وبحسب البيان، أدت العملية أيضا، إلى "إلقاء القبض على (٢٦٢) متهما من المتلاعبين بأسعار تلك المواد ومضاعفة أسعارها، خلال شهر نيسان الماضي، إذ تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".