العراق.. تنفيذ حكم الإعدام لـ21 رجلاً وامرأة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع، يوم الأربعاء، بأن وزارة العدل العراقية، نفذت حكم الإعدام بحق 21 إرهابياً بينهم امرأة في سجن الناصرية المركزي (الحوت) ضمن محافظة ذي قار.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فريقاً مختصاً من وزارة العدل الاتحادية، نفذ اليوم حكم الاعدام شنقاً حتى الموت، بحق 21 شخصاً تمت إدانتهم بجرائم جنائية وإرهابية، في سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وأضاف المصدر، أن "من بين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم امرأة ساهمت بجريمة قتل حصلت في ساحة الوثبة بالعاصمة بغداد"، مبيناً أن "قرار تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد اكتساب جميع القرارات والأحكام بحق المدانين الدرجة القطعية، ومصادقة رئيس الجمهورية عليها".