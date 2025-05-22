العراق.. تفحم طفل داخل سيارة وإحباط محاولة بيع آخر وانقاذ فتاة من الانتحار

شفق نيوز/ لقي طفل، يوم الخميس، مصرعه جراء حريق سيارة كان بداخلها، فيما ألقي القبض على والدين خلال بيعهما طفلتهما في ديالى، كما انقذت شرطة بابل فتاة من محاولة انتحار.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة بداخلها طفل بعمر 3 سنوات، لقي مصرعه حيث كان داخل سيارة والده، قرب معسكر سعد في بعقوبة".

وأضاف أن "الحادث وفقا للمعلومات الأولية، ناجم عن عبث الطفل بقداحة داخل السيارة وقربه عبوة بنزين، ما أدى لاحتراقها وتفحم الطفل بداخلها"، مبينا أنه "تم نقل الجثة للطب العدلي واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وفي ديالى أيضا، أعلنت وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة، عن إحباط بيع طفلة تبلغ من العمر (4) أشهر مقابل مبلغ مالي، من قبل والديها.

وبينت في بيان لها، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري مختص ومتابعة ميدانية وفنية، تمكنت على إثرها من إلقاء القبض على المتهمان بالجرم المشهود بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".

وإلى بابل، أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز شرطة النجدة النهرية التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل، تمكنت من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها في شط الهاشمية".

وأضافت أنه "اتخذ مركز الشرطة المختص الإجراءات القانونية المتبعة حيال الحادث".