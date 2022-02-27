سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق.. تعليمات جديدة للسفر الى لبنان

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-27T14:22:26+0000
العراق.. تعليمات جديدة للسفر الى لبنان

شفق نيوز/ أعلنت الخطوط الجوية العراقية، يوم الاحد، عن تعليمات جديدة للمسافرين الراغبين بالسفر على متن طائراتها إلى لبنان.

وجاء في بيان لها ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نود أن نعلمكم بالتعليمات الجديدة الصادرة عن المديرية العامة للطيران المدني اللبنانية والتي سيتم إعتمادها إعتبارا من الاول من اذار المقبل".

وأوضحت أنه يجب التسحيل على المنصة الألكتروية الخاصة بوزارة الصحة عبر الموقع لالكتروني، واجراء فحص(pcr) خلال مدة لاتزيد عن 48 ساعة مع الزامية وجود رمز  (0R) ضمن الفحص".

وبينت أنه "يستثنى من فحص (pcr) المسافر الذى تلقى الجرعات من لقاح 19-covid، كما يستثنى من فحص (pcr) المسافر ممن غادر الاراضي اللبناية ويود العودة اليها خلال مدة لاتتجاوز الاسبوع.

related

البحرين تعلق الرحلات الجوية من والى العراق ولبنان

Date: 2020-02-27 06:21:13
البحرين تعلق الرحلات الجوية من والى العراق ولبنان

العراق .. أكثر من 500 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2022-01-05 13:19:22
العراق .. أكثر من 500 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

العراق يحظر دخول الزائرين مع قرب حلول عاشوراء

Date: 2020-08-15 18:31:52
العراق يحظر دخول الزائرين مع قرب حلول عاشوراء

كورونا العراق.. 25 وفاة و4616 إصابة جديدة في يوم واحد

Date: 2021-06-09 13:11:05
كورونا العراق.. 25 وفاة و4616 إصابة جديدة في يوم واحد

الحكومة العراقية تصدر جملة من القرارات والتوصيات بشأن كورونا

Date: 2020-03-10 15:06:17
الحكومة العراقية تصدر جملة من القرارات والتوصيات بشأن كورونا

العراق يحدد موعداً نهائياً لعودة رعاياه من إيران قبل غلق الحدود

Date: 2020-03-04 18:19:49
العراق يحدد موعداً نهائياً لعودة رعاياه من إيران قبل غلق الحدود

العراق يعتمد "بطاقة التلقيح" بدلاً من فحص PCR للمسافرين اعتباراً من هذا التاريخ

Date: 2021-07-01 07:57:20
العراق يعتمد "بطاقة التلقيح" بدلاً من فحص PCR للمسافرين اعتباراً من هذا التاريخ

قرابة 2700 اصابة جديدة و48 حالة وفاة بكورونا في العراق

Date: 2020-11-13 12:16:05
قرابة 2700 اصابة جديدة و48 حالة وفاة بكورونا في العراق