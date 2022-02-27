العراق.. تعليمات جديدة للسفر الى لبنان

شفق نيوز/ أعلنت الخطوط الجوية العراقية، يوم الاحد، عن تعليمات جديدة للمسافرين الراغبين بالسفر على متن طائراتها إلى لبنان.

وجاء في بيان لها ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نود أن نعلمكم بالتعليمات الجديدة الصادرة عن المديرية العامة للطيران المدني اللبنانية والتي سيتم إعتمادها إعتبارا من الاول من اذار المقبل".

وأوضحت أنه يجب التسحيل على المنصة الألكتروية الخاصة بوزارة الصحة عبر الموقع لالكتروني، واجراء فحص(pcr) خلال مدة لاتزيد عن 48 ساعة مع الزامية وجود رمز (0R) ضمن الفحص".

وبينت أنه "يستثنى من فحص (pcr) المسافر الذى تلقى الجرعات من لقاح 19-covid، كما يستثنى من فحص (pcr) المسافر ممن غادر الاراضي اللبناية ويود العودة اليها خلال مدة لاتتجاوز الاسبوع.