العراق.. تظاهرتان للحشد والوقف الشيعي (صور)

شفق نيوز/ خرج عدد من المقاتلين المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي في تظاهرات بمحافظة بابل، يوم الثلاثاء، مطالبين بإعادتهم إلى الخدمة وإنصافهم بعد سنوات من المشاركة في المعارك.

وأكد أحد المتظاهرين، ويدعى عامر أبو علاء الجبوري، لوكالة شفق نيوز، أن تحركهم لا يهدف سوى للمطالبة بحقوقهم المشروعة، داعيا جميع المسؤولين في الدولة، من أعلى الهرم إلى أدنى مستوى، إلى "الوقوف مع المظلومين من أبناء الحشد الشعبي".

وفي كربلاء، خرج معلمو ومدرسو الوقف الشيعي في المحافظة، ظهر اليوم، بوقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم.

وتجمع المتظاهرون أمام المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء، ورفعوا لافتات تطالب بحقوقهم ومنحهم قطع أراضٍ أسوة بزملائهم من الكوادر التربوية.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، كلا الوقفتين الاحتجاجيتين في محافظتي بابل وكربلاء، حيث يظهر احتشاد المتظاهرين ولافتاتهم المرفوعة والمطالبة بحقوقهم.